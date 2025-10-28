Понад три тисячі тернополян замовили «Файну карту» через «е-Тернопіль»

Проїзний квиток «Файна карта» через мобільний застосунок «е-Тернопіль» замовили вже понад 3 200 тернополян. Лише за останні два тижні послугою у мобільному застосунку скористалося 700 тернополян, повідомляють у міській раді.

Сервіс онлайн замовлень працює лише 4 місяці. Послуга стала популярною, бо значно економить час. Замість стояти у черзі, щоб подати необхідні документи – тернополяни заповнюють всю інформацію онлайн. Отже процес отримання картки став простішим та зручнішим.

Мобільний застосунок дозволяє замовити різні типи карток: картку мешканця Тернополя, учнівську, студентську та пільгову. Процес замовлення максимально простий і займає лише кілька хвилин:

– зайдіть у розділ «Файна карта» та оберіть «Замовити карту»;

– введіть особисті дані;

– додайте інформацію про документ, що підтверджує право на карту;

– завантажте фото 3×4;

– підтвердьте згоду на обробку персональних даних;

– оплатіть замовлення картки.

Після цього в додатку можна відстежити всі етапи виготовлення картки. Щойно вона буде готова, користувач отримає сповіщення, що документ можна забрати.

Додаток можна завантажити на телефони на Android та на iOS.

Як замовити «Файну карту» через «е-Тернопіль» детальніше у відео: