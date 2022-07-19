На Тернопільщині триває робота спецгруп, які перевіряють документи у громадян. Основна мета роботи правоохоронців – перевірка реєстрації внутрішньо-переміщених осіб та взяття їх на військовий облік, пише “Файне місто”.

Як зазначили у Нацполіції Тернопільщини, з початку липня спільні патрульні групи перевірили документи у понад 8000 осіб. Серед них виявили 699 внутрішньо-переміщених осіб, котрі не стали на військовий облік та 432 особи, котрі перебувають на території області без реєстрації. За цей період також вручили повістки 2411 чоловікам, котрі підлягають мобілізації.

Правоохоронці зазначають, що в області щодня в середньому на чергування заступає 25 спільних патрульних груп. До складу входять поліцейські, представники військкоматів, військової служби правопорядку та органів місцевого самоврядування.