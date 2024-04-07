Понад 200 експонатів-інструментів з усіх континентів зберігаються в інтерактивному музеї на Тернопільщині

Єдиний на Тернопільщині інтерактивний музей музичних інструментів діє у селі Ішків, що на Козівщині. «Камертон» створив у 2013 році музикант Петро Катола. Він каже, що зібрав понад 200 експонатів-інструментів з усіх континентів.

Роялі і тибетська співаюча чаша

Музей має дві зали? в одній зібрані духові, струнні та ударні інструменти, в іншій – клавішні.

Тут зберігаються музичні інструменти з країн Африки, а також з Австралії, Японії, Америки, Індії, Китаю, В’єтнаму, Непалу, Туреччини та інших. Серед експонатів – бразильський берембао, німецький бандонеон, єгипетська арфа, вірменський дудук, тибетська співаюча чаша, а ще – клавесин, арфа, тампура, роялі, калімба тощо.

«У нас на почесному місці – подарований великий і дорогий інструмент – чеський рояль, якому 150 років, – каже Петро Катола. – Клавесин був поширений у Європі у 16-18 століттях. В області таких залишилося два. В Індії є 8 музичних інструментів, які вважаються священними. Тампура – один із них».

З музикою – від народження

Петро Катола народився у невеличкому селі Росохуватець. Навчався у Козівській музичній школі, де зустрів свого першого вчителя музики – Олега Стельмаха. Далі було Чортківське педучилище, Тернопільський педуніверситет, робота художнім керівником у сільському будинку культури, вчителем музики в Ішківській школі. Свого часу керував самодіяльними мистецькими колективами, народним вокальним жіночим ансамблем, грав у різних музичних гуртах. Зараз є вчителем музики ЗОШ №6.

Його донька Олена грає на фортепіано, флейті, піаніці. У сина Олексія основний інструмент – скрипка, володіє технікою гри на укулеле (гавайська гітара).

Дружина Антоніна – за фахом вчитель англійської мови. Вона допомагає в оформленні, проводить екскурсії музеєм для іноземних студентів.

«Музика завжди була присутньою у нашому домі. Батько керував духовим оркестром і церковним хором, грав на трубі, – розповідає Петро Катола. – Тато був самоучкою. У батьків нас п’ятеро – четверо синів і донька. Один з братів облюбував гітару, інший – саксофоніст».

Музей інтерактивний

Особливість музею «Камертон» у тому, що він інтерактивний. Кожен з відвідувачів може спробувати зіграти на будь-якому інструменті.

Як розповіла вчителька Тернопільської ЗОШ №10 Руслана Василівна Томащук, днями вона возила на екскурсію у Ішків учнів перших класів. Звучання клавесина, терменвокса, мандоліни, арфи, бандонеона, трембіти, кіфари, цитри, тампурів, піоніки здивувало маленьких мандрівників. Та найбільше вразила єрихонська труба, велика кількість барабанів і шумових інструментів.

«Пан Петро надзвичайно цікаво розповідає, – каже ще один відвідувач музею отець Володимир Андрусів. – Я не знав, наприклад, про те, що дримба – найрозповсюдженіший музичний інструмент на планеті. А в колекції Петра Католи є в’єтнамська, китайська, японська, карпатська дримби.

Фісгармонію свого часу використовували в церквах, костелах, у світських домах заможних галичан. А звук, який видає тибетська співаюча чаша, має лікувальні властивості, він дещо схожий на звучання церковних дзвонів.