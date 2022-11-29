Понад 11 мільйонів гривень виділили з бюджету Тернопільської громади на лікувальні заклади

Кошти на ремонти, закупівлю медичного обладнання та медикаментів виділили тернопільським лікувальним закладам з бюджету громади. Відповідні рішення прийняли на засіданнях виконавчого комітету.

У середині листопада прийняли рішення «Про використання коштів». Ним погодили відділу охорони здоров’я та медичного забезпечення Тернопільської міської ради спрямувати 8 мільйонів 905 тисяч гривень на потреби лікувальних закладів. Із них – Тернопільська міська комунальна лікарня швидкої допомоги отримає – 850 000 гривень на придбання медикаментів і виробів медичного призначення та 566 433 гривні на поточний ремонту підвального приміщення під укриття. Тернопільській комунальній міській лікарні №2 спрямували 800 000 гривень на придбання медикаментів та виробів медичного призначення. На ці ж потреби міській комунальній лікарні №3 виділили 338 750 гривень, пише ЗаЗбручем.

Із вказаної вище суми на придбання медичного обладнання для забезпечення потреб сфери охорони здоров’я в умовах воєнного стану виділили 6 350 000 гривень. Із них – лікарні швидкої допомоги – 2 900 000; другій лікарні – 3 100 000; третій лікарні – 350 000 гривень. Ще 180 000 гривень виділили комунальному підприємству «Тернопільський міський лікувально-діагностичний центр» для амбулаторно-поліклінічної допомоги населенню, крім первинної медичної допомоги.

Ще два рішення про використання коштів прийняли на виконкомі 23 листопада. Так, одним із них з резервного фонду громади бюджету спрямували 1 683 000 гривень третій міській лікарні на поточний ремонт приміщень. Другим рішенням кошти із загального фонду бюджету в сумі 530 000 гривень направили «Центру первинної медико-санітарної допомоги» на облаштування системи вентиляції у споруді цивільного захисту, що на вулиці Василя Костянтина Острозького, 6.