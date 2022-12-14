Помстилася через інтим із чоловіком: у Тернополі жінка побила фалоімітаторами колишню подругу

У Тернополі в одному із салонів краси жінка побила фалоімітаторами колишню подругу. Вона звинуватила потерпілу в тому, що та переспала з її чоловіком.

Потерпіла стверджує, що колишній чоловік нападниці лише дарував їй подарунки.

Про це йдеться у вироку Тернопільського міськрайонного суду, пише ТСН.

За даними суду, інцидент стався 12 травня в Тернополі у приміщенні салону краси, власницею якого є потерпіла. До приміщення увірвалася її колишня подруга, яка з собою мала 5 фалоімітаторів. Жінка накинулася на власницю салону краси, звинувачуючи останню в тому, що та переспала з її чоловіком.

Підозрювана своєї провини не визнала. Вона розповіла, що вже давно дружить із потерпілою та довіряла їй свої таємниці, проте остання переспала з її чоловіком, а тому вона вирішила помститисф та закидала колишню подругу фалоімітаторами. Нападниця звинуватила потерпілу також і в тому, що вона розлучилася ізі своїм чоловіком і тепер він не спілкується з дітьми.

Власниця салону краси розповіла, що вона була знайома з нападницею 10 років, чоловік останньої дійсно проявляв до неї симпатію та дарував подарунки, проте вона не відповіла взаємністю. Свідок інциденту зазначила, що вона в мить нападу була на процедурі та бачила, як у потерпілу постійно “летіли гумові предмети”. Медична експертиза діагностувала у потерпілої легкі тілесні ушкодження. Суд визнав нападницю винною за ч. 1 ст. 125 КК України. Вона повинна сплатити 850 грн штрафу та 5 тис. грн моральної компенсації потерпілій.