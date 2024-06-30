Помідори ще не достигли, а вже чорніють: елементарні дії, які врятують урожай

Помідори лише починають рости, але забігаючи трохи наперед розповімо вам про проблему, яка може статися з ними – це почорніння. Якщо таке трапиться, насамперед треба дізнатися про причину появи чорних плям, а тоді братися за кроплення, аби овочі відновили свій вигляд.
Чорні плями на помідорах можуть сигналізувати про вершинну гниль. Вона вражає помідори тоді, коли у них дефіцит кальцію. Загалом кальцію має бути достатньо в томатах та ґрунті, але він може погано просочуватися крізь рослину.
У такому випадку треба поливати помірно грядки, щоб вони отримували однакову кількість вологи. Мульчування ґрунту може зберегти вологу. Щоб перестрахуватися, то наступного року внесіть кальцій в ґрунт ще до висадки розсади. Підходить деревна зола чи перемелена шкаралупа яєць.
Якщо плями ви бачите по всіх плодах та листках – це фітофтороз, а якщо почорнів лише стовбур, то тоді томати охопили напівпаразитні гриби. Щоб уникнути чорних плям, помідори треба обприскати певними розчинами.
Чим кропити помідори від фітофтори
Чим кропити помідори від вершинної гнилі
Чим кропити помідори від грибкових та бактеріальних захворювань
Для цього вам потрібно використовувати 1% бордоської суміші, 1 столову ложку на відро води мідного купоросу чи 1% хлористого кальцію.
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