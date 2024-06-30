Помідори ще не достигли, а вже чорніють: елементарні дії, які врятують урожай

Помідори лише починають рости, але забігаючи трохи наперед розповімо вам про проблему, яка може статися з ними – це почорніння. Якщо таке трапиться, насамперед треба дізнатися про причину появи чорних плям, а тоді братися за кроплення, аби овочі відновили свій вигляд.

Чорні плями на помідорах можуть сигналізувати про вершинну гниль. Вона вражає помідори тоді, коли у них дефіцит кальцію. Загалом кальцію має бути достатньо в томатах та ґрунті, але він може погано просочуватися крізь рослину.

У такому випадку треба поливати помірно грядки, щоб вони отримували однакову кількість вологи. Мульчування ґрунту може зберегти вологу. Щоб перестрахуватися, то наступного року внесіть кальцій в ґрунт ще до висадки розсади. Підходить деревна зола чи перемелена шкаралупа яєць.

Якщо плями ви бачите по всіх плодах та листках – це фітофтороз, а якщо почорнів лише стовбур, то тоді томати охопили напівпаразитні гриби. Щоб уникнути чорних плям, помідори треба обприскати певними розчинами.

Чим кропити помідори від фітофтори

Настій дріжджів: 100 грамів пресованих дріжджів розведіть на відро води.

Молоко з йодом: літр молока змішайте з 20 краплями йоду. Після цього розмішайте у 10 літрах води та обприскайте цим розчином помідори.

Оцет: на 10 літрів води потрібно 100 мілілітрів оцту.

Літр кефіру чи кисляку змішайте з 10 літрами води. Обробляйте помідори цим розчином кілька днів поспіль, доки не минуть плями.

Чим кропити помідори від вершинної гнилі

Настій деревної золи: 100 грамів золи потрібно на відро окропу. Дайте настоятися розчину кілька годин, профільтруйте, а тоді обприскуйте кущі.

Кальцинована сода – 2 столові ложки розчиніть у відрі води. Обприскайте розчином помідори.

Шкаралупу яєць залийте водою та кип’ятіть декілька хвилин. Дайте розчину настоятися ніч, процідіть, а потім обприскайте кущі томатів.

Чим кропити помідори від грибкових та бактеріальних захворювань

Для цього вам потрібно використовувати 1% бордоської суміші, 1 столову ложку на відро води мідного купоросу чи 1% хлористого кальцію.