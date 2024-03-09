Померла журналістка з Тернополя

8 березня перестало битися серце заслуженої журналістки України, публіцистки, літераторки та поетки з Тернопільщини Тетяни Савків.

Про це повідомляє “Наш День”. 13 квітня їй мало б виповнитися 75.

Тетяна Савків працювала у редакціях газет “Ровесник”, “Вільне життя”, була заступником редактора у газеті “Свобода”, пізніше – у редакціях газет “Четверта влада” та “Наш День”. Також публікувалась у всеукраїнських виданнях.

У жінки був свій, особливий стиль письма – гострий, відвертий, але завжди щирий. Вона творила так, як думала.

“Тетяна Василівна над усе любила Україну, своїх близьких і маленьку Августівку. А ще – людей, про яких і для яких писала. Підтримувала молодих журналістів, тішилася, коли хтось майстерно володів словом. Цінувала дружбу з колегами. На жаль, відходять у Вічність справжні. Великі талантом і душею”, – пише “Наш День”.

Поховають Тетяну Савків сьогодні, 9 березня, у її рідній Августівці.