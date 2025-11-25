Померла колишня зв’язкова ОУН-УПА з Тернопільщини

У неділю, 23 листопада, у Вищих Луб’янках Збаразької громади на Тернопільщині померла колишня зв’язкова ОУН-УПА Ганна Самотіс. Жінці було 99 років.

Про це повідомляють на сторінці громади в соцмережі, пише Суспільне.

У віці 17 років її засудили на 10 років позбавлення волі. Ганна Самотіс відбувала покарання у виправно-трудових таборах Республіки Комі Іркутської області.

Її реабілітували 1992 року.

“Ганна Дмитрівна була прикладом відданості рідній Україні, вірності ідеалам свободи і незалежності, патріотизму українського народу. Щиро співчуваємо рідним та близьким покійної з приводу непоправної втрати”, — йдеться у повідомленні.