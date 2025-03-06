Помер відомий скульптор з Тернопільщини лауреат премії імені Тараса Шевченка

1 березня на 82-му році життя помер український скульптор, уродженець Тернопільщини Ярослав Мотика, який більшість свого шляху пропрацював у Львові.

Міський голова Львова Андрій Садовий зауважив, що Львів завжди був містом натхнення для митця… «Його роботи змінили мистецьке обличчя Львова, зробивши його живим і чуттєвим. Камінь та бронза в його руках ставали історією, емоціями, пам’яттю», – написав у соцмережі А. Садовий.

Ярослав Мотика народився 10 січня 1943 року в с. Староміщина, що на Підволочищині. Його батько Микола Мотика – багаторічний в’язень ГУЛАГу. У 1950-і родина переїхала до Львова, де юний митець пішов до дитячої художньої школи. Ярослав Мотика навчався у Львівському інституті прикладного та декоративного мистецтва. Він працював у галузі станкової, декоративної та монументальної скульптури, пластики малих форм і художньої кераміки.

Також митець створив галерею портретів відомих українців. У 1972 році став лауреатом Державної премії України імені Тараса Шевченка. На замовлення української діаспори Бельгії Я. Мотика створив монументальну композицію «1000-ліття хрещення України-Руси», яку встановлено в м. Генку. У 2004 р. Я. Мотика виконав скульптурну композицію на могилі І. Ґерети у Великій Березовиці.