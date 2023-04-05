Помер відомий краєзнавець з Тернопільщини

Про це повідомили на сторінці Бережанського міського музею книги у фейсбуці.

“Бережанщина втратила авторитетного фахівця, Людину з великої літери та прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Усі, хто знав Василя Дмитровича, любили і поважали його за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість та оптимізм, – йдеться у повідомленні. – Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й інших людей нашого краю. Колектив музею книги висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого та люблячого батька та дідуся”.