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Помер відомий краєзнавець з Тернопільщини

05.04.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Бережанська міська громада

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4 квітня 2023 року пішов з життя Василь Савчук, поет, публіцист, краєзнавець, член НСЖУ з Тернопільщини.

Про це повідомили на сторінці Бережанського міського музею книги у фейсбуці.

“Бережанщина втратила авторитетного фахівця, Людину з великої літери та прекрасної душі, відкритого і доброго серця. Усі, хто знав Василя Дмитровича, любили і поважали його за чуйне ставлення до людей, велику душевну щедрість, мудрість та оптимізм, – йдеться у повідомленні. – Не вистачає слів, щоб передати смуток та біль, який чорним крилом торкнувся не лише сім’ї, а й інших людей нашого краю. Колектив музею книги висловлює щирі співчуття родині з приводу передчасної смерті турботливого та люблячого батька та дідуся”.

Джерело: Від Тарнополя до Тернополя

Теги: Тернопільщина, події, Василь Савчук, Бережанська ОТГ

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