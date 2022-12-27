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Помер один із найстаріших жителів Тернопільщини

27.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Події

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На 106 році життя помер найстарший житель Хоростківської громади Петро Федак.

Про це повідомив міський голова Степан Гладун, пише Суспільне.

“Висловлюю щирі співчуття рідним та близьким померлого з приводу непоправної втрати.Нехай Господь прийме щиру душу і оселить там, де праведні спочивають. Вічна і світла пам’ять!”, – йдеться у повідомленні.

Він був жителем села Хлопівка. 9 липня Петро Федак відзначив 105-літній ювілей. Чоловік працював фізруком у школі, трактористом у колгоспі, бригадиром. Був учасником Другої світової війни. У чоловіка залишилось три сини, шестеро онуків і 13 правнуків.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Петро Федак, помер найстарший житель

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