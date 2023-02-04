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Головна / Тернопільщина / Помер колишній мер райцентру на Тернопільщині
04.02.2023
Ірина Нова
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Тернопільщина, Новини, Події
На початку становлення Незалежності України Богдан Михайлович був міським головою м. Копичинці.
Прощальна панахида відбудеться 5 лютого о 18.30 за адресою: Паркова, 9 у м. Копичинці. Похорон відбудеться 6 лютого, час і місце повідомимо додатково.
Теги: новини Тернопільщини, події, Копичинецька громада
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