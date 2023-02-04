Помер колишній мер райцентру на Тернопільщині

На Тернопільщині відійшов у вічність колишній міський голова міста Копичинці – Богдан Савка.

На початку становлення Незалежності України Богдан Михайлович був міським головою м. Копичинці.

Прощальна панахида відбудеться 5 лютого о 18.30 за адресою: Паркова, 9 у м. Копичинці. Похорон відбудеться 6 лютого, час і місце повідомимо додатково.