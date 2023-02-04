04.02.2023 22:36

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Помер колишній мер райцентру на Тернопільщині

04.02.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події

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На Тернопільщині відійшов у вічність колишній міський голова міста Копичинці – Богдан Савка.

На початку становлення Незалежності України Богдан Михайлович був міським головою м. Копичинці.

Прощальна панахида відбудеться 5 лютого о 18.30 за адресою: Паркова, 9 у м. Копичинці. Похорон відбудеться 6 лютого, час і місце повідомимо додатково.

 

 

Теги: новини Тернопільщини, події, Копичинецька громада

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