Державна Корпорація страхування експортних кредитів погодилася прийняти перестрахування ризиків країни для допомоги українським імпортерам нафтопродуктів. Вже незабаром такі механізми будуть розроблені та погоджені з Україною.

Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у Фейсбуці.

“Сьогодні ця проблема потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов’язують перевізників отримувати додаткове покриття для в’їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального“, – написала Свириденко.

Вона також повідомила про досягнуті домовленості між Міністерством сільського господарства та міського розвитку в напрямку інтенсифікації фітосанітарного контролю українських сільськогосподарських товарів, які експортуються до Польщі.