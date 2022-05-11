Про це повідомила перший віцепрем’єр-міністр – міністр економіки України Юлія Свириденко у Фейсбуці.
“Сьогодні ця проблема потребує врегулювання на урядовому рівні, оскільки страхові компанії зобов’язують перевізників отримувати додаткове покриття для в’їзду в Україну, що в результаті здорожує вартість пального“, – написала Свириденко.
Вона також повідомила про досягнуті домовленості між Міністерством сільського господарства та міського розвитку в напрямку інтенсифікації фітосанітарного контролю українських сільськогосподарських товарів, які експортуються до Польщі.
“Це дозволить значно пришвидшити обробку українських вантажів, що прямують до Польщі”, – зазначила Свириденко.