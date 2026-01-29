Полон і авіакатастрофа. Стало відомо про загибель військового з Тернопільщини

Сумна звістка надійшла на Тернопільщину. Офіційно підтверджено загибель на війні мешканця Шумщини — Володимира Володимировича Федчука, 1970 року народження, жителя села Літовище Кременецького району.

Про це повідомив міський голова Шумська Вадим Боярський.

Володимир Федчук був мобілізований до лав Збройних сил України з перших днів повномасштабного вторгнення росії. Він самовіддано захищав державу, служив солдатом, водієм протитанкового взводу.

За інформацією міського голови, з квітня 2022 року захисник перебував у ворожому полоні. Його серце перестало битися далеко від рідного дому.

«Володимир Федчук загинув 24 січня 2024 року внаслідок авіакатастрофи на території Бєлгородської області російської федерації. Лише нещодавно, після проведення всіх необхідних експертиз, загибель нашого захисника була офіційно підтверджена», — повідомив Вадим Боярський.

Громада схиляє голови у глибокій скорботі. Володимир Федчук назавжди залишиться в пам’яті земляків як мужній воїн, який до останнього залишався вірним Україні.

Щирі співчуття родині, друзям і близьким загиблого Захисника.

Вічна пам’ять Герою.