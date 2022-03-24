Співробітники управління боротьби з наркозлочинністю спільно з військовослужбовцями Національної гвардії під час відпрацювання затримали раніше судимого жителя Тернопільського району.

У 42-річного зловмисника було виявлено чотири фасовані пакети з речовиною рослинного походження, схожою на марихуану, та дві заклади з порошкоподібною речовиною, що ззовні нагадувала амфетамін.

Як повідомив начальник управління боротьби з наркозлочинністю в Тернопільській області ДБН НПУ Михайло Димида, затриманий уже неодноразово потрапляв у поле зору поліцейських і двічі притягувався до відповідальності за вчинення наркозлочинів.

«Окрім вилучених наркотичних речовин, які зловмисник зберігав при собі, під час невідкладного огляду, проведеного за його місцем проживання, було вилучено ще двісті грамів готової до реалізації наркотичної речовини рослинного походження, – каже Михайло Димида. – Усі речові докази вилучено та направлено на експертизу».

Затриманий зізнався: марихуану та амфетамін він зберігав з метою реалізації. Психотропний стимулятор купував через Інтернет, а от походження марихуани правоохоронці з’ясовують.

Зловмисника затримано в порядку статті 208 Кримінально-процесуального кодексу. Вирішується питання про оголошення йому підозри за частиною 2 статті 307 Кримінального кодексу та обрання запобіжного заходу. Процесуальне керівництво у даному кримінальному провадженні здійснює Теребовлянська окружна прокуратура.

Правоохоронці нагадують: в умовах воєнного стану затримання особи без ухвали слідчого судді, суду дозволено у випадках, якщо особа зберігає, продає чи навіть купує наркотичні речовини.