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Поліція Тернополя розшукує двох неповнолітніх дівчат, які зникли безвіти

Дівчатка вийшли прогулятися і не повернулися.

17.08.2024

Галина Кіт

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Тернопільщина, Новини, Суспільство, Теми, Події, Оперативно

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Поліцейські Тернополя розшукують двох неповнолітніх дітей, які напередодні вийшли прогулятися і не повернулися. 

“Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місце перебування Довгунь Вікторії Ігорівни 2009 року народження та Голик Софії Романівни 2011 року народження, які 16 серпня близько 22 години вийшли з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і назад не повернулися”, — ідеться у повідомленні.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваних чи знаєте про їх місцеперебування, телефонуйте на спецлінію «102».

Теги: поліція, діти, розшук

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