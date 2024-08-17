Поліція Тернополя розшукує двох неповнолітніх дівчат, які зникли безвіти

Поліцейські Тернополя розшукують двох неповнолітніх дітей, які напередодні вийшли прогулятися і не повернулися.

“Співробітники Тернопільського районного управління поліції встановлюють місце перебування Довгунь Вікторії Ігорівни 2009 року народження та Голик Софії Романівни 2011 року народження, які 16 серпня близько 22 години вийшли з Центру соціально-психологічної реабілітації дітей і назад не повернулися”, — ідеться у повідомленні.

Працівники поліції звертаються до громадян: якщо ви бачили розшукуваних чи знаєте про їх місцеперебування, телефонуйте на спецлінію «102».