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Поліція розшукує свідків ДТП на Хмельниччині, у якому загинули бабуся та її онука з Тернопільщини. ФОТО

24.01.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Життя, Новини, Суспільство, Події

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Слідчі відділу розслідування злочинів у сфері транспорту СУ ГУНП в Хмельницькій області розшукують очевидців ДТП, яка сталася 22 січня близько 12:00 години в селі Вербка Летичівської тергромади. 

Нагадаємо, тоді відбулось зіткнення між автомобілем «Пежо Партнер» під керуванням 42-річної жительки м. Чортків та автобусом «Богдан», за кермом якого перебував 48-річний житель с. Бережани.

У результаті ДТП двоє пасажирок автомобіля «Пежо» 15 та 62 років від отриманих травм загинули на місці події.

Слідчі звертаються до всіх учасників дорожнього руху, які могли стати свідками чи очевидцями події, з проханням надати інформацію, яка допоможе проведенню розслідування.

Важливе кожне ваше свідчення чи запис з відеореєстратора!

Інформацію можна надати до слідчого управління за телефоном: (096) 489-15-16.

Теги: ДТП, новини Тернопільщини, події, поліцейські

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