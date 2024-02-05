Поліція розшукує 10-річного школяра з Бучача

УВАГА! Поліцейські розшукують малолітнього жителя Бучача!

Працівники відділення поліції №2 м. Бучач Чортківського районного відділу поліції встановлюють місцеперебування малолітнього Грицак Максима Васильовича 2013 року народження. Хлопець близько 8 години вийшов з дому і направився до школи, однак в навчальний заклад не прийшов.

Малолітній був одягнений у сіру шапку, коричневу куртку, чорні спортивні штани та чорні кросівки. Із собою мав рюкзак чорного кольору.

Якщо ви бачили дитину, знаєте про його місцеперебування, повідомте працівникам поліції за номерами телефонів: 098-478-30-07 або на лінію «102»!