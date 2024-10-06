«Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» невдало стартувала у чемпіонаті України з волейболу

27 вересня розпочався чемпіонат України з волейболу у чоловічій Суперлізі сезону-2024/2025 років. Цього дня у Городку Хмельницької області відбудуться перші матчі стартового туру.

Перед стартом чемпіонату волейбольні експерти вважали, що тернопільська «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» у цьому сезоні може стати справжньою «грозою авторитетів». Це, звісно, якщо новому наставнику Юрію Паласюку вдасться на повну використати потенціал цілої когорти і вже досвідчених виконавців, і обдарованої молоді. Ну, як воно складатиметься, побачимо у майбутньому.

У першому турі 27 вересня тернопільська команда зустрічалася із «МХП Ладижин-ШВСМ-Колос», наступного дня із «Поділлям», а 29 вересня із «Епіцентром-Подолянами». На жаль, тернопільські поліціянти зазнали поразок у всіх поєдинкх.

У першому поєдинку «Поліція охорони-ЗУНУ-Динамо» поступилася у всіх партіях вінницьким волейболістам – 0:3 (19:25, 20:25, 16:25), 28 вересня програло хмельничанам – 1:3 (16:25, 21:25, 25:11, 22:25), а у неділю знову ж таки у всіх трьох партіях не створиши жодної конуцренції зазнала поразки від «Епіцентру-Подолян» з Городка Хмельницької області – 0:3 (11:25, 17:25, 18:25).