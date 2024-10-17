Поліція охорони + GPS-моніторинг = безпека вашого авто!

До пульта централізованого спостереження поліції охорони Тернопільщини під’єднані понад 470 GPS-трекерів. Ними обладнані й усі службові автомобілі Управління поліції охорони в Тернопільській області.

Понад 140 користувачів контролюють свій автотранспорт за допомогою мобільного додатка, адже GPS-нагляд можна здійснювати не лише через окремий пристрій – трекер, а й завдяки спеціальній програмі в смартфоні.

GPS-моніторинг має широке поле можливостей для індивідуального підходу, залежно від побажань замовників і особливостей їхнього транспорту. Загалом на трекерах, під’єднаних до пульта поліції охорони Тернопільщини, запрограмовано 1020 команд, встановлено понад 1600 датчиків, відслідковується понад 60 геозон.

Якщо ви поки в пошуках надійного безпекового рішення для вашого автомобіля чи автопарку, телефонуйте за номером 9899 – і відкрийте для себе можливості GPS-моніторингу від поліції охорони.

Джерело: Управління поліції охорони в Тернопільській області