22.01.2026

Поліцейських Тернопільщини нагородили орденами «За мужність» ІІІ ступеня

Відзнаки за участь у бойових діях вручив голова Тернопільської ОВА з нагоди Дня соборності України

22.01.2026

Яровий Роман

Тернопільщина, Життя, Новини, Війна з рф

Правоохоронці Тернопільщини
Поліцейських Тернопільщини відзначили державними нагородами за проявлену мужність і відвагу під час захисту України. З нагоди Дня соборності України, 22 січня, ордени «За мужність» ІІІ ступеня вручив голова Тернопільської обласної військової адміністрації Тарас Пастух.

Про це повідомили у Головному управлінні Національної поліції у Тернопільській області.

Державні нагороди отримали поліцейські, які безпосередньо брали участь у бойових діях у складі стрілецького батальйону поліції Тернопільщини. Серед нагороджених — Микола Подлецький, Володимир Колодницький та Сергій Конський.

Правоохоронці виконували бойові завдання на найгарячіших ділянках фронту, зокрема тримали оборону на Торецькому напрямку. Під час служби вони продемонстрували стійкість, відданість Присязі та високий рівень професіоналізму.

За особисту мужність, відвагу та самовідданість, виявлені під час виконання бойових завдань, поліцейських відзначили державною нагородою — орденом «За мужність» ІІІ ступеня.

У поліції зазначають, що під час виконання одного з бойових завдань нагороджені бійці зазнали поранень. Після тривалого лікування та реабілітації вони повернулися до виконання службових обов’язків.

