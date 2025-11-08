Поліцейські затримали тернополянина, причетного до вибуху на «Укрпошті» у столиці

Поліцейські Києва спільно з тернопільськими колегами затримали 40-річного мешканця Тернополя, який відправив вибухонебезпечну посилку зі снарядом на «Укрпошту». Під час огляду в сортувальному центрі боєприпас здетонував, травмувавши п’ятьох осіб. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Інцидент стався вчора ввечері у Солом’янському районі столиці. Під час сортування посилки пролунав вибух. Постраждали працівники поштового відділення та фахівці митної служби. Усіх потерпілих госпіталізовано з травмами різного ступеня тяжкості.

Слідчо-оперативна група, вибухотехніки та кінологи на місці події виявили рештки снаряду. Оперативники швидко встановили відправника – 40-річного тернополянина. У сортувальному центрі також знайшли ще одну його посилку з вихолощеними боєприпасами.

“Чоловіка затримали за місцем проживання в Тернополі у порядку статті 208 КПК України. Під час обшуку в його квартирі вилучено ще близько десятка боєприпасів”, – зазначив начальник Солом’янського управління поліції.

Попередньо встановлено, що затриманий виготовляв “сувеніри” з боєприпасів: робив на них гравіювання та відправляв поштою як подарунки.

Слідчі поліції Києва відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 ККУ (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами). Санкція статті передбачає до 7 років позбавлення волі.

Правоохоронці вирішують питання щодо обрання запобіжного заходу. Розслідування триває.