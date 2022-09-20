Для збору «туристів» фігуранти спеціально орендували квартиру неподалік від кордону. Формували групи з 2-4 осіб та пішки перетинали кордон повз офіційні пункти пропуску.

Серед них були чітко розподілені ролі: пошук «клієнтів», оренда помешкання для формування «туристичних груп», доставка до місця збору та безпосередньо супровід осіб під час перетину ними кордону до Республіки Молдова.

Як встановили оперативники управління стратегічних розслідувань в Одеській області Нацполіції та слідчі слідчого управління обласної поліції, організував незаконний канал переміщення чоловіків призовного віку місцевий мешканець, у спільники залучив ще трьох громадян.

Один з учасників злочинної групи добре орієнтувався на місцевості та заздалегідь робив так звану розвідку на наявність прикордонних нарядів, аби клієнти могли безперешкодно перетнути кордон.

Впевнившись у відсутності перешкод, групи з 2-4 осіб перетинали його пішки повз офіційні пункти пропуску. Вартість такого «маршруту» становила 4000 доларів США з людини. Частину коштів отримували готівкою, решту – на картковий рахунок одного з фігурантів.