На чергування у парки Тернополя заступили велопатрулі. Вони стежитимуть за охороною громадського порядку, аби містяни могли почуватися в безпеці. Про це пише “Файне місто” з посиланням на патрульну поліцію Тернопільщини.

Заступник начальника відділу превенції Тернопільського РУП Сергій Вишовський каже, у літній період багато людей відпочивають на території парків. Тому перші велопатрулі запустили саме у паркових зонах.

У патрульній поліції Тернопільщини зазначають, щодня на велопатрулювання заступатиме шість поліцейських – три екіпажі по дві людини. Вони пройшли спеціальний відбір та оснащені всім необхідним для роботи.

Наші завдання – це патрулювання, виявлення адміністративних правопорушень, проведення профілактичних бесід з громадянами, перевірка документів у підозрілих осіб та своєчасне прибуття на допомогу тим, хто цього потребує, – розповідає дільничний офіцер поліції Тернопільського райуправління поліції Роман Йопа.

Поліцейські патрулюватимуть на велосипедах вдень – з 12 до 20 години, а в нічний час на службу заступатимуть піші наряди. Двоколісники для потреб поліції закупили за кошти місцевого бюджету.