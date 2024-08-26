Полеглому лейтенанту з Тернополя присвоєно звання Героя України

Полеглому воїну з Тернополя Сергію Коновалу указом президента присвоєно звання Героя України.

Про це йдеться на офіційному інтернет-представництві президента.

Звання Герой України з удостоєнням ордена “Золота Зірка” присвоєно за особисту мужність і героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, самовіддане служіння Українському народові, йдеться у документі.

Його дружина Ольга Коновал розповіла Суспільному, що пишається чоловіком.

“Важко сказати, що я щаслива, але я, окрім того, що пишаюся ним, пишаюся собою за той шлях, який пройшла сама за чотири місяці. Це дуже багато зустрічей, телефонних розмов, багато написаних текстів про Сергія. Напевно, найважче було зібрати інформацію про події, коли ми ще не були з ним знайомі. Удень я займалася волонтерською діяльністю, а вночі телефонувала до сімей поранених та загиблих, розпитувала деталі”.

Жінка каже, що буде продовжувати справу із вшанування бійців ЗСУ.

“Також мені допомогли друзі з Золотоноші, і це все склалося в одне. Окремо хочу подякувати всім журналістам та всім, хто підтримував. Сьогодні пишаюся, гордо несу звання дружини Героя України і продовжую його справу. Це лише початок вшанування та визнання Сергія. Буду підтримувати не лише пам’ять про чоловіка, а й про всіх інших військових”.

Нагадаємо, Сергій Коновал пішов на війну в 2014 році, будучи студентом. За 10 років пройшов шлях від парамедика до командира стрілецької роти 67-ої окремої механізованої бригади. Під час АТО брав участь у бою в Пісках, поблизу Донецького аеропорту, а коли почалася повномасштабна війна — звільняв від окупантів Київ, Харків і тримав оборону на Донеччині. 6 квітня Сергій Коновал загинув поблизу міста Часів Яр Бахмутського району Донецької області.