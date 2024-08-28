Покаяння перед ЗСУ: депутат Тернопільської облради віддасть майже пів мільйона Збройним силам за вимагання хабара

Вищий антикорупційний суд затвердив угоду про визнання винуватості колишнім депутатом Тернопільської обласної ради у справі про хабар та оштрафував його на 68 тисяч гривень, заборонивши обіймати певні посади протягом 2 років.

“27 серпня 2024 року ВАКС ухвалив вирок на підставі угод про визнання винуватості у справі стосовно депутата обласної ради, обвинуваченого в одержанні 15 тис. грн неправомірної вигоди від військовослужбовця ЗСУ за сприяння у виділенні матеріальної допомоги для лікування”.

Враховуючи, що депутат вчинив нетяжкий злочин, своїми діями не заподіяв збитки державі, повністю визнав свою провину та щиро кається, суд призначив йому покарання у виді максимального штрафу, передбаченого санкцією статті, а саме 68 тис. грн та позбавив права обіймати посади в органах влади та місцевого самоврядування строком на 2 роки, зазначають прокурори.

За умовами угоди, обвинувачений беззастережно визнав свою винуватість в інкримінованому йому кримінальному правопорушенні та зобов’язався перерахувати на підтримку Збройних сил України грошові кошти в розмірі 405 тис грн.

Крім того, на виконання інших умов угоди, до її затвердження обвинувачений придбав та передав до 4 механізованого батальйону Окремої президентської бригади інтерактивну панель SMART Board GX165-V3 у кількості 1 шт. та перерахував кошти на підтримку Збройних сил України у розмірі 500 тис грн, повідомляють у ВАКС.

Вирок може бути оскаржений в апеляційному порядку з урахуванням особливостей, передбачених ч. 4 ст. 394 КПК України, та обмежень, визначених у ч. 2 ст. 473 КПК України, протягом тридцяти днів з дня його проголошення шляхом подачі апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду.

Джерело: ВАКС, Спеціалізована антикорупційна прокуратура