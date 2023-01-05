Поховали “короля футболу” Пеле

Сумна звістка для всіх шанувальників спорту №1: легендарний бразильський футболіст Едсон Арантіс ду Насіменту, більш відомий як Пеле, програв свій останній поєдинок – рак виявився сильнішим за всі старання лікарів і волю до життя “короля футболу”.

Він був визнаний найкращим футболістом XX століття за версією футбольної комісії ФІФА, World Soccer та France Football, а також найкращим спортсменом XX століття за версією МОК. Секрет майстерності Пеле полягав у його феноменальних фізичних даних (спеціальне дослідження виявило, що у нього дуже широкий кут зору, що давало змогу швидко оцінювати ситуацію на полі і приймати оптимальне рішення). А ще він володів чудовим дриблінгом і винятковою інтуїцією. А ще… ігрових достоїнств Пеле не перелічити, але для нас, українців, ще більш суттєвим є його відкритий лист до В.Путіна, в якому він, вже смертельно хворий, закликав припинити “зле і невиправдане” вторгнення на територію України і висловив солідарність з нашим народом. Obrigado, rei do futebol. Спасибі, королю футболу…

Похоронна меса відбулася на стадіоні команди “Сантос” “Віла Бельміро”, після чого чорну труну провезли вулицями міста на пожежній машині. Короля футболу прийшли провести в останню путь сотні тисяч співвітчизників і багато колишніх гравців. Стадіон «Сантоса» прикрасили банерами на честь Пеле.

Сама церемонія поховання відбулася на цвинтарі Memorial Ecumenical Cemetery у рідному місті Пеле в колі родини.

За словами представників кладовища, розташований на першому поверсі мавзолей Пеле площею 200 кв.м. буде оформлено як футбольний стадіон, а труну виставлять посередині штучного газону в оточенні позолочених зображень часів його слави.