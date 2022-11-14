Похмуре небо та дощі весь тиждень – прогнозують у Тернопільському гідромецентрі

На яку погоду слід очікуватижителям Тернопільщини цього тижня повідомили у гідромецентрі.

У вівторок, 15 листопада, погоду області визначатиме поле пониженого атмосферного тиску.

Область: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці місцями туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°, вдень 6 – 11° тепла.

Місто: Хмарно з проясненнями. Без істотних опадів. Вночі та вранці туман. Вітер південний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 4°, вдень 6 – 11° тепла. Погіршення видимості в тумані 200 – 500 м.

Попередження про метеорологічні явища:

Область: 15 листопад вночі та вранці місцями туман.

Місто: 15 листопад вночі та вранці туман.

(І рівень небезпечності, жовтий – НМЯ І).

У середу, 16 листопада, прогнозують хмарну погоду, вночі невеликі і вдень помірні дощі.

Вітер північний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 2 – 7°, вдень 5 – 10° тепла.

У четвер, 17 листопада, небо затягнеться хмарами. Вночі невеликі опади. Вдень без істотних опадів. Вночі та вранці на окремих ділянках доріг ожеледиця. Вітер північний, 7 – 12 м/с. Температура впродовж доби від 3° морозу до 2° тепла.