На Тернопільщині вихідні будуть дещо зимовими – сонячними та морозними. Порадує і відсутність опадів.
У Тернополі вихідні будуть сонячними, проте холодними – від -6 до +5. Повідомляє Терноград.
В інших містах погода буде такою:
- Бережани: від -5 до +5, сонячно і без опадів.
- Борщів: -4..+6, сонячно та без опадів.
- Бучач: від -5 до +5, вихідні будуть ясними та без опадів.
- Гусятин: -5..+6, сонячно та без опадів.
- Заліщики: -5..+6, сонячно та без опадів.
- Збараж: -6..+5, сонячно та без опадів.
- Зборів: -6..+5, вихідні будуть ясними та без опадів.
- Кременець: від -5 до +5, сонячно та без опадів.
- Козова: -6..+5, сонячно та без опадів.
- Ланівці: від -5 до +5, сонячно і без опадів.
- Монастириська: -5..+6, небо буде ясним, без опадів.
- Підволочиськ: -6..+5, сонячно та без опадів.
- Підгайці: від -5 до +5, сонячно та без опадів.
- Теребовля: -6..+5, сонячно та без опадів.
- Чортків: від -5 до +5, небо буде ясним, без опадів.
- Шумськ: від -5 до +5, сонячно та без опадів.
Христина СЛОТА