На Тернопільщині вихідні будуть дещо зимовими – сонячними та морозними. Порадує і відсутність опадів.

У Тернополі вихідні будуть сонячними, проте холодними – від -6 до +5. Повідомляє Терноград.

В інших містах погода буде такою:

Бережани: від -5 до +5, сонячно і без опадів. Борщів: -4..+6, сонячно та без опадів. Бучач: від -5 до +5, вихідні будуть ясними та без опадів. Гусятин: -5..+6, сонячно та без опадів. Заліщики: -5..+6, сонячно та без опадів. Збараж: -6..+5, сонячно та без опадів. Зборів: -6..+5, вихідні будуть ясними та без опадів. Кременець: від -5 до +5, сонячно та без опадів. Козова: -6..+5, сонячно та без опадів. Ланівці: від -5 до +5, сонячно і без опадів. Монастириська: -5..+6, небо буде ясним, без опадів. Підволочиськ: -6..+5, сонячно та без опадів. Підгайці: від -5 до +5, сонячно та без опадів. Теребовля: -6..+5, сонячно та без опадів. Чортків: від -5 до +5, небо буде ясним, без опадів. Шумськ: від -5 до +5, сонячно та без опадів.

Христина СЛОТА