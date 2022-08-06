6 серпня область перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску та в теплій повітряній масі. Буде сухо та спекотно. У неділю з проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть дощі, денні максимуми знизяться. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

Як прогнозують синоптики, 6 серпня переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 14 – 19º, вдень 27 – 32º тепла.

А вже у неділю, 7 серпня, вранці та вдень ймовірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19º, вдень 18 – 23º тепла.

8 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16º, вдень 20 – 25º тепла.

У Файному – +17..+29, у неділю – дощі та похолодання.

В інших містах погода буде такою: