6 серпня область перебуватиме в полі пониженого атмосферного тиску та в теплій повітряній масі. Буде сухо та спекотно. У неділю з проходженням холодного атмосферного фронту пройдуть дощі, денні максимуми знизяться. Про це повідомили на сторінці Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.
Як прогнозують синоптики, 6 серпня переважатиме мінлива хмарність, без опадів. Вітер східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 14 – 19º, вдень 27 – 32º тепла.
А вже у неділю, 7 серпня, вранці та вдень ймовірні короткочасні дощі, грози. Вітер північно-західний, 7 – 12 м/с. Температура вночі 14 – 19º, вдень 18 – 23º тепла.
8 серпня буде хмарно з проясненнями. Вночі без істотних опадів, вдень невеликі короткочасні дощі. Вітер північно-східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 11 – 16º, вдень 20 – 25º тепла.
У Файному – +17..+29, у неділю – дощі та похолодання.
В інших містах погода буде такою:
- Бережани: +15..+30, у неділю – зливи.
- Борщів: +17..+29, два дні дощитиме.
- Бучач: +16..+29, два дні – зливи.
- Гусятин: +17..+28, у неділю – зливи.
- Заліщики: +18..+30, два дні дощитиме.
- Збараж: +17..+29, у неділю – дощі та похолодання.
- Зборів: +16..+28, два дні – зливи.
- Кременець: +16..+28, у неділю – дощі та похолодання.
- Козова: +16..+29, у неділю – дощі та похолодання.
- Ланівці: +15..+28, у неділю – дощі та похолодання.
- Монастириська: +16..+29, у неділю – дощі та похолодання.
- Підволочиськ: +16..+28, у неділю – дощі та похолодання.
- Підгайці: +16..+29, у неділю – дощі та похолодання.
- Теребовля: +17..+29, у неділю – дощі та похолодання.
- Чортків: +17..+29, у неділю – дощі та похолодання.
- Шумськ: +15..+28, у неділю – дощі та похолодання.