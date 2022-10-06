Тернопільські синоптики прогнозують 7 жовтня погіршення видимості на дорогах області через туман.

Про це йдеться у повідомленні на сайті Тернопільського обласного центру з гідрометеорології.

А саме, погіршення видимості місцями в тумані вночі та вранці 7 жовтня становитиме 200 – 500 метрів.

Загалом завтра погоду області визначатиме антициклон над західною Україною.

Синоптики прогнозують хмарну погоду з проясненнями. Без істотних опадів. Вітер південно–східний, 5 – 10 м/с. Температура вночі 7 – 12º, вдень 14 – 19º тепла.