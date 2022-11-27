Подружжя на Тернопільщині переправило за кордон понад 300 ухилянтів

На Тернопільщині викрито групу осіб, яка переправляла чоловіків призовного віку через кордон, повідомляють обласній прокуратурі.

Про підозру за фактом незаконного переправлення чоловіків призовного віку через державний кордон України (ч. 3 ст. 332 КК України) повідомлено 3 жителям області.

За даними слідства, подружжя разом зі спільником з травня 2022 року переправляли чоловіків до країн Європейського Союзу. Маючи ліцензію на міжнародні вантажні й пасажирські перевезення і можливість подавати дані на внесення до системи «Шлях», жителі Кременеччини для перетину чоловіками кордону записували їх як водіїв автобусів.

Якщо людина їхала з дозволом перебування за кордоном на місяць – вона платила цим підприємцям 300 доларів США, якщо на необмежений термін – від 2 500 до 3 000 доларів США.

В такий спосіб через дії підозрюваних в систему «Шлях» було внесено відомості на понад 300 осіб, які підлягають мобілізації.

Під час спільної операції поліцейських й прикордонників під процесуальним керівництвом прокурорів було викрито чергову «партію» – 7 ухилянтів від мобілізації при перетині державного кордону в пунктах пропуску «Рава-Руська» та «Угринів».

При проведенні правоохоронцями 21 обшуку вилучено іноземної та національної валюти на суму близько 4 млн грн, 9 транспортних засобів, мобільні телефони, комп’ютерну техніку. Вирішується питання про накладення арештів на вищезазначене майно й запобіжні заходи щодо підозрюваних.

Триває досудове розслідування, яке здійснюють слідчі ГУНП у Тернопільській області.