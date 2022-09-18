Володимир та Людмила Пасєка – жителі міста-героя Маріуполь. Незламні медики, які завдяки власній наполегливості та громадянській позиції продовжують працювати за спеціальностями на благо держави. Лише тепер в Тернополі, в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Володимир та Людмила Пасєка – жителі міста-героя Маріуполь. Незламні медики, які завдяки власній наполегливості та громадянській позиції продовжують працювати за спеціальностями на благо держави. Лише тепер в Тернополі, в Тернопільському обласному центрі контролю та профілактики хвороб МОЗ України.

Роботу та підтримку колег та керівництва отримали в ДУ “Тернопільський обласний центр контролю та профілактики хвороб Міністерства охорони здоров’я України” наприкінці травня цьогоріч. Подружжя навіть і не планувало, що через повномасштабний напад ₚосії 24 лютого доведеться полишати свій дім, свою роботу та долати важку евакуацію з Маріуполя на Західну Україну.

Професійні якості завжди були перевагою при працевлаштуванні у наш медичний заклад, а зважаючи, що внутрішньо переміщені особи у період військового стану потребують більше уваги та турботи, Володимир Пасєка працевлаштований лікарем з радіаційної гігієни лабораторії електромагнітних полів та інших фізичних факторів, а дружина Людмила – лікарем-епідеміологом та завідувачкою відділу особливо небезпечних інфекцій державної установи.

Оксана Чайчук , генеральна директорка – Ми повинні максимально допомагати всім внутрішньо переміщеним особам. Поки не буде там мирної ситуації, поки вони не будуть мати змоги повернутись у свої домівки, ми повинні надати їм тут фактично «другий дім», – зазначила, генеральна директорка ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України”.

Вона наголосила, що «це показує нашу єдність, адже незважаючи на місце проживання, кожен може зробити щось корисне для спільної Перемоги».