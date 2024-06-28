«Подоляни» не вийшли у фінал аматорського чемпіонату

22 червня відбувся матч відповідь 1/2 фіналу аматорського чемпіонату України. ФАТ «Подоляни» у Тернополі приймали ФК «Пробій» (Городенка, Івано-Франківська область). У першому поєдинку команди зіграли у безгольову нічию, тож обидві були налаштовані лише на перемогу.

Однак вже на початку першого тайму гості заволоділи територіальною ініціативою і почали створювати небезпечні моменти біля воріт тернополян. Гол у ворота «Подолян» назрівав, але десь в останній момент вдало зіграв захисник, а на 18-й хвилині воротар Омелян Чубак витягнув м’яча з-під поперечини.

Гра у тернопільських футболістів відверто не клеїлася, а під час однієї з атак «Пробою» захисник «Подолян» Володимир Фриз порушив правила у штрафному майданчику, за що арбітр призначив пенальті. Одинадцятиметровий впевнено реалізував Сондей, пробивши на протихід голкіперу – 0:1.

На початку другого тайму гості продовжували атакувати і на 53-й хвилині Сондей оформив дубль – 0:2. Після другого пропущеного м’яча «Подоляни» спробували змінити хід гри, але у завершальній стадії їм бракувало точності. Натомість гравці «Пробоя» реалізувавши швидку контратаку, яку на дальній стійці замкнув Микола Сікач – 0:3.

«Подоляни» таки скоротили рахунок. Прохід Арсена Царюка зупинили оборонці гостей і суддя вдруге в матчі призначив пенальті, який реалізував Руслан Мальський – 1:3. На більше тернопільських футболістів не вистачило, тож у фіналі аматорського чемпіонату 28 червня зіграють «Пробій» із «Агротехом» (Тишківка, Кіровоградська область).

«Подоляни» (Тернопіль) – «Пробій» (Городенка) – 1:3 (0:1).

Голи: Мальський (79). – Сондей (36, 53), Сікач (64).

Подоляни: Чубак (к), Сагайдак, Васильченко (Кірієнко, 76), Фриз (Тарасов, 38), Трух (Тяпкін, 53), Бутенко, Ткачик (Падух, 56), Мальський, Мацієвський (Співак, 75), Проців (Царюк, 75), Жуміга. Запасні: Новаков, Дячинський. Головний тренер – Андрій Хоптовий.