«Подоляни» – кращий торгово-розважальний центр Тернополя за версією «Народного Бренду» 2025

16 грудня у Тернопіль відбулася 21-ша церемонія нагородження переможців щорічної відзнаки «Народний Бренд». За підсумками голосування кращим торгово-розважальним центром 2025 року визнано ТРЦ «Подоляни».

Особливість цієї нагороди в тому, що переможців визначають не експертні комісії чи журі, а самі мешканці та гості міста. Саме голоси відвідувачів стали вирішальними у визначенні лідера, що робить відзнаку особливо цінною для команди ТРЦ.

У «Подолянах» зазначають, що в умовах повномасштабної війни робота торгових центрів – це не лише бізнес, а й відповідальність за підтримку економіки країни та допомогу українським захисникам у ЗСУ. Отримана відзнака, за словами представників ТРЦ, є підтвердженням довіри громади та спільної віри у перемогу.

Організаторів конкурсу окремо подякували РІА Медіа за понад два десятиліття традиції відзначати кращі бренди Тернопільщини, а найбільші слова вдячності адресували тернополянам – за кожен голос і кожен візит до торгово-розважального центру.