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Подаруй тепло солдату: на Тернопільщині провели благодійну акцію

17.12.2022

Роман Васильович

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Новини, Суспільство

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У Великодедеркальській громаді провели благодійну акцію “Подаруй тепло солдату”. Під час заходу зібрали 64 672 гривні на допомогу бійцям ЗСУ.

Про це повідомили на сторінці громади.

До акції долучилися вчителі та учні, церковні громади, лікарні та інші установи. Також у соцмережі проводився аукціон картини Інни Михайлів та благодійні лотереї, повідомляє Суспільне.

Подаруй тепло солдату: на Тернопільщині провели благодійну акцію
Допомога бійцям. Фото: Великодедеркальська громада

“З цих коштів пошили 18 бушлатів, придбали павербенк, бензопилу і мастила до неї. 5000 гривень перерахували на польову майстерню для ремонту техніки і озброєння. В рамках допомоги дітям Херсонщини, були придбані товари на суму 3 000 гривень для дітей Чорнобаївської громади. Також передали колеса для автівки та маскувальну сітку”, – йдеться у повідомленні.

Подаруй тепло солдату: на Тернопільщині провели благодійну акцію
Військовослужбовці частини А4248 вручили подяку для громади.

Автор: Роман Васильович

Мітки: Подаруй тепло солдату

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