Архієрейські візитації 

23 квітня, в день пам’яті святого великомученика Юрія Переможця, митрополит Тернопільський і Кременецький Нестор відвідав Збаразьке благочиння. У храмі с. Кобилля Високопреосвященнійший владика звершив Божественну літургію з нагоди престольного свята.

Його Високопреосвященству співслужили настоятель храму святого великомученика Юрія Переможця протоієрей Михайло Найко, Збаразький благочинний протоієрей Іван Лесик, завідувач єпархіальної канцелярії протоієрей Володимир Зубілевич, запрошене духовенство.

По завершенні Літургії відбувся хресний хід навколо храму з читанням Євангелія, а далі митрополит Нестор звершив освячення каплиці, двох хрестів та привітав громаду з престольним святом, відзначив настоятеля, найактивніших парафіян та меценатів церковними нагородами.

26 квітня митрополит Нестор освятив престол і звершив Літургію в храмі святого великомученика Юрія Переможця в Касперівцях Заліщицького благочиння.

У селі Шманьківчики, що на Чортківщині, відзначили 30-ліття храму святого великомученика Юрія Переможця. Святу Літургію очолив правлячий архієпископ Павло, керуючий Тернопільсько-Теребовлянською єпархією ПЦУ, у співслужінні духовенства.

По завершенні Богослужіння владика відзначив настоятеля храму, отця Володимира Сваричевського, вручивши йому орден святого рівноапостольного князя Володимира ІІІ ступеня від Предстоятеля Православної Церкви України Блаженнійшого Митрополита Епіфанія.

Владика Павло подякував парафіянам за їхню ревну працю на благо храму та привітав православну громаду з ювілеєм святині.

26 квітня у храмі Покрови Пресвятої Богородиці с. Криве, що на Козівщині, відбулось урочисте освячення нового іконостасу. Божественну Літургію очолив архієпископ-емерит Василій Семенюк. Урочиста Літургія пройшла у співслужінні отця-декана Романа Рокецького, отців Віталія Олійника (адміністратора парафії), Віталія Пігія, Михайла Забанджали, Михайла Федорова, Володимира Наконечного, Віталія Чижевського.

«За два роки від першого обговорення ідеї (за служіння о. Віталія Пігія) до втілення і встановлення (о. Віталій Олійник) минуло майже два роки. І ось красивий різьблений іконостас вже прикрашає двохсотрічну церкву», – зазначили у дописі на сторінці у соцмережі Кривенської сільської бібліотеки КЗ «ЦКД «Козівської селищної ради».