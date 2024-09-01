Початок осені буде теплим, а бабине літо буде у жовтні

От і вересень. Здрастуй, осінь!

Звідкіля ти до нас прийшла?

Квітнуть айстри, а в небі просинь,

Стільки сонечка і тепла…

Але яблука вже достигли,

Медом пахнуть грушки в саду.

І коли це воно все встигло?

Поміж квітами я іду…

І дивуюся, і радію,

Бо повсюди краса без меж.

В серці я цю красу лелію,

Надихаюся нею теж.

Це вже вересень. Це вже осінь.

У природі щодень нове.

Хмари вкриють небесну просинь…

Вже й листок по воді пливе…

Н. Красоткіна

Початок осені в Україні очікується теплим. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.

Серпень ще доволі теплий, і початок вересня поволі переходить у теплу погоду. – зазначила Діана Кривобок. Вона додала, що надалі синоптики точно не можуть сказати, якою буде осінь.

«Знаю, що вона буде мінливою і поволі буде наступати. Але початок вересня може бути теплим, дивлячись, як будуть змінюватися атмосферні процеси», – сказала представниця Укргідрометцентру.

Загалом середня температура вересня останніх років на 1–2 градуси вища за норму. Тож у західній Україні у першій половині вересня очікується відносно тепла і посушлива погода з температурою 21–25 градусів Цельсія. Однак у другій половині місяці можливі прохолодні ночі та дощі, що може призвести до утворення туманів.

Про те, яким буде вересень розповіла й завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня. Вона наголосила, що погода на місяць вимальовується, в першу чергу, на основі спостережень минулих років, і можна підсумувати, що останні два десятиліття вересень був теплим. Звісно, трапляються й винятки з правила, але зазвичай перший місяць осені ще дуже схожий на літній, зауважила синоптик.

Найкраще оксамитовий сезон відчувається, звісно, на півдні – там середні показники стабільно утримуються на рівні 20 градусів тепла. Загалом, середньодобова температура вересня сягатиме +15, а інколи й до +17. Традиційно прохолодно у гірській місцевості – до 9–15 градусів з плюсом.

За двадцятирічний період спостереження фіксували й абсолютний максимум вересня: +33–38 градусів та доволі приголомшливий мінімум: від 1 до 8 градусів морозу (зниження температури зазвичай спричиняє арктичне повітря, яке йде з півночі).

Бабине літо, каже метеоролог, очікуємо у жовтні, скільки воно триватиме – 10 днів чи лише три – поки не можна спрогнозувати.

До речі, наші предки вшановували два «бабських літа» (одна з давніх назв місяця вересня, в цю пору жінки закінчували роботи в полі і могли трохи відпочити). Одне, так зване молоде, яке припадало з 28 серпня по 11 вересня. І традиційне – старе, з 14 по 27 вересня.

А чи знали Ви, чому вересень назвали вереснем? Назва дев’ятого місяця року пов’язана з вересом – вічнозеленою рослиною. Пахучі суцвіття вересу розпускаються в серпні й цвітуть аж до кінця жовтня. Проте найпишніше рожево-бузкові квіти вкривають піщані пагорби, торф’яники та соснові бори саме у вересні.

Спостерігаючи за погодою у вересні наші прадіди намагалися спрогнозувати погоду й на зиму, чи на врожай, зокрема, якщо «Вересень теплий і сухий – зима буде пізньою» або «Дощовий вересень – на врожай наступного року».