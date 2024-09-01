Початок осені буде теплим, а бабине літо буде у жовтні

От і вересень. Здрастуй, осінь!
Звідкіля ти до нас прийшла?
Квітнуть айстри, а в небі просинь,
Стільки сонечка і тепла…
Але яблука вже достигли,
Медом пахнуть грушки в саду.
І коли це воно все встигло?
Поміж квітами я іду…
І дивуюся, і радію,
Бо повсюди краса без меж.
В серці я цю красу лелію,
Надихаюся нею теж.
Це вже вересень. Це вже осінь.
У природі щодень нове.
Хмари вкриють небесну просинь…
Вже й листок по воді пливе…
Н. Красоткіна
Початок осені в Україні очікується теплим. Про це розповіла синоптикиня Укргідрометцентру Діана Кривобок.
Серпень ще доволі теплий, і початок вересня поволі переходить у теплу погоду. – зазначила Діана Кривобок. Вона додала, що надалі синоптики точно не можуть сказати, якою буде осінь.
«Знаю, що вона буде мінливою і поволі буде наступати. Але початок вересня може бути теплим, дивлячись, як будуть змінюватися атмосферні процеси», – сказала представниця Укргідрометцентру.
Загалом середня температура вересня останніх років на 1–2 градуси вища за норму. Тож у західній Україні у першій половині вересня очікується відносно тепла і посушлива погода з температурою 21–25 градусів Цельсія. Однак у другій половині місяці можливі прохолодні ночі та дощі, що може призвести до утворення туманів.
Про те, яким буде вересень розповіла й завідувачка відділу метеорологічних прогнозів Українського гідрометеорологічного центру Наталія Голеня. Вона наголосила, що погода на місяць вимальовується, в першу чергу, на основі спостережень минулих років, і можна підсумувати, що останні два десятиліття вересень був теплим. Звісно, трапляються й винятки з правила, але зазвичай перший місяць осені ще дуже схожий на літній, зауважила синоптик.
Найкраще оксамитовий сезон відчувається, звісно, на півдні – там середні показники стабільно утримуються на рівні 20 градусів тепла. Загалом, середньодобова температура вересня сягатиме +15, а інколи й до +17. Традиційно прохолодно у гірській місцевості – до 9–15 градусів з плюсом.
За двадцятирічний період спостереження фіксували й абсолютний максимум вересня: +33–38 градусів та доволі приголомшливий мінімум: від 1 до 8 градусів морозу (зниження температури зазвичай спричиняє арктичне повітря, яке йде з півночі).
Бабине літо, каже метеоролог, очікуємо у жовтні, скільки воно триватиме – 10 днів чи лише три – поки не можна спрогнозувати.
До речі, наші предки вшановували два «бабських літа» (одна з давніх назв місяця вересня, в цю пору жінки закінчували роботи в полі і могли трохи відпочити). Одне, так зване молоде, яке припадало з 28 серпня по 11 вересня. І традиційне – старе, з 14 по 27 вересня.
Спостерігаючи за погодою у вересні наші прадіди намагалися спрогнозувати погоду й на зиму, чи на врожай, зокрема, якщо «Вересень теплий і сухий – зима буде пізньою» або «Дощовий вересень – на врожай наступного року».