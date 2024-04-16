Почали відмовляти кінцівки: донечці добровольця з Тернопільщини потрібна допомога

Тривожну звістку повідомили у соцгрупі “Правий Сектор/Тернопільщина”. У родині військового з Тернопільщини трапилося лихо – у донечки Ангелінки почалися проблеми зі здоров’ям.

“В родині нашого бойового побратима трапилось біда. У його 12-річної донечки Ангелінки перестала працювати рука, і також почали відмовляти інші кінцівки. У зв’язку з цим була проведена 8-ми годинна операція на спинному мозку. Зараз потрібно допомогти оплатити операцію. Сума є непідйомною для багатодітної родини (7 дітей). Це 65 тис. грн. Рахунок лікарі ще не надали, але у нас немає часу очікувати його, тому пізніше прикріпимо усе під дописом”.

Також повідомили, що у дитини важка форма сколіозу (53 градуси), що теж потребує обов’язкового хірургічного рівняння хребта, а це ще 300 тисяч гривень!

“Ангелінка є надзвичайно чудовою і світлою дитиною, сповненою любов’ю до оточуючого світу. Вона дуже творча, сильно любить малювати. До гострої проблеми з кінцівками створювала картини для збору коштів на ЗСУ”, йдеться у дописі.

“ЇЇ батько, друг “Кум”, захищає Україну з 14-го. Воював добровольцем, після початку повномасштабного вторгнення, йому діагностували саркому (агресивна форма онкології), а він, прооперувавшись, одразу поїхав назад на передову. Маючи можливості списатись за станом знищеного на війні здоров’я, він продовжував ідейно захищати Україну з любов’ю до Неї і з ненавистю до ворогів, які прийшли Її знищити. Зараз вимушено знаходиться на реабілітації з приводу гострої проблеми зі здоров’ям.

Син та зять в цій родині також воюють в найгарячіших місцях.

Дуже просимо вас максимально підтримати цю щиру і самовіддану родину у такий скрутний час.

Ми, осередок Правого сектора, Тернопільщини дуже добре знаємо і любимо цю родину. Це – чудові люди з щирими і добрими серцями.

Давайте подаруємо світло і надію родині, яка яка поклала усе своє життя для захисну України і кожного з нас!

Допомогти Ангелінці:

– ПриватБанк

4731 2196 4103 8538

– Монобанка

https://send.monobank.ua/jar/3Y3eEaFtYq

Разом ми здатні творити неймовірні речі!”