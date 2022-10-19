Ввечері, 18 жовтня, у Підгороднянській громаді відбулось зіткнення автомобілів.
Водії автомобілів «ВАЗ-2109» та «Chevrolet Captiva» спричинили дорожньо – транспортну пригоду у с. Почапинці. Внаслідок ДТП травмовані 4 особи, а саме: водій та 3 пасажира автомобіля «ВАЗ-2109».
На місце події залучили рятувальне відділення групи рятувальних робіт аварійно-рятувальної частини аварійно-рятувального загону спеціального призначення Головного управління ДСНС, якими було деблоковано (врятовано) потерпілих із автомобіля «ВАЗ-2109».