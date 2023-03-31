31.03.2023 21:36

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“Побачите сильний результат”: голова Тернопільської ОВА прокоментував події довкола Почаївської лаври

31.03.2023

Ірина Нова

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Тернопільщина, Новини, Події, Почаївська міська громада

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Про ситуацію в Почаївській лаврі йшлося на брифінгу в Тернопільській ОВА.

Начальник обласної військової адміністрації Володимир Труш повідомив, що увага цей об’єкт завжди в полі зору, передає Суспільне.

“Там триває ряд кримінальних справ. Ведеться претензійно-позовна робота. Це є на сьогоднішній момент таємницею слідства, але увага завжди прикута, тому що це, як один з об’єктів підвищеної небезпеки в області”.

За словами Володимира Труша, влада та правоохоронні органи підтримують тенденції, які є на державному рівні.

“Тенденції, які проходять на загально українському, ми точно підтримуємо і це є правильно. І тому ми робимо згідно чинного законодавства. Будемо намагатися не допустити свавільного захоплення чи побиття. Тільки має йти законно. Робота проводиться, на жаль, ми про неї не можемо зараз казати, але я думаю, що згодом ви побачите сильний результат”.

 

 

 

Теги: Тернопільська область, Володимир Труш, Почаївська лавра

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