Платні парковки у Тернополі будуть обслуговувати двоє підприємців

У міській раді завершився конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі. Засідання конкурсного комітету відбулося 11 січня.

31 січня затвердили протокол з результатами конкурсу. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомляє За Збручем.

Конкурс на визначення операторів паркування у міськраді оголосили у грудні минулого року. Проведення конкурсу призначили на 11 січня 2024 року. Одинадцять платних майданчиків розділили на два об’єкти конкурсу. Обслуговувати стоянки автомобілів в місті виявили бажання троє підприємців. Усі вони подали документи на обидва об’єкти конкурсу.

За день до проведення конкурсу, 10 січня, один із них подав заяву з клопотанням не виносити на розгляд конкурсного комітету подані ним документи на об’єкти конкурсу №1 та №2.

Після розкриття документів та розгляду поданих пропозицій, конкурсний комітет визначив переможцем конкурсу по об’єкту №1 підприємця Павла Крупу. Він обслуговуватиме майданчики за адресами:

вулиця Торговиця;

майдан Волі;

вулиця Замкова (біля пологового будинку);

вулиця Патріарха Мстислава;

Площа Героїв Євромайдану;

перехрестя Дружби – Івана Мазепи.

А підприємець Богдан Литвин став переможцем по об’єкту №2. Це платні майданчики, які розташовані на вулицях:

Андрея Шептицького;

Оболоня;

Миколая Коперника;

В’ячеслава Чорновола;

бульварі Тараса Шевченка біля драмтеатру.

Нові оператори паркування розпочнуть роботу, як повідомив начальник управління транспортних мереж та комунікацій Олег Вітрук, з 12 лютого 2024 року. До цієї дати завершується термін дії договорів із попередніми операторами паркування.