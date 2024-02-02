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Платні парковки у Тернополі будуть обслуговувати двоє підприємців

02.02.2024

Ірина Нова

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Детально, Тернопільщина, Новини, Тернопіль

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У міській раді завершився конкурс з визначення суб’єктів господарювання – операторів паркування транспортних засобів в місті Тернополі. Засідання конкурсного комітету відбулося 11 січня.

31 січня затвердили протокол з результатами конкурсу. Відповідне рішення прийняли на засіданні виконавчого комітету, повідомляє За Збручем.

Конкурс на визначення операторів паркування у міськраді оголосили у грудні минулого року. Проведення конкурсу призначили на 11 січня 2024 року. Одинадцять платних майданчиків розділили на два об’єкти конкурсу. Обслуговувати стоянки автомобілів в місті виявили бажання троє підприємців. Усі вони подали документи на обидва об’єкти конкурсу.

За день до проведення конкурсу, 10 січня, один із них подав заяву з клопотанням не виносити на розгляд конкурсного комітету подані ним документи на об’єкти конкурсу №1 та №2.

Після розкриття документів та розгляду поданих пропозицій, конкурсний комітет визначив переможцем конкурсу по об’єкту №1 підприємця Павла Крупу. Він обслуговуватиме майданчики за адресами:

  • вулиця Торговиця;
  • майдан Волі;
  • вулиця Замкова (біля пологового будинку);
  • вулиця Патріарха Мстислава;
  • Площа Героїв Євромайдану;
  • перехрестя Дружби – Івана Мазепи.

А підприємець Богдан Литвин став переможцем по об’єкту №2. Це платні майданчики, які розташовані на вулицях:

  • Андрея Шептицького;
  • Оболоня;
  • Миколая Коперника;
  • В’ячеслава Чорновола; 
  • бульварі Тараса Шевченка біля драмтеатру.

Нові оператори паркування розпочнуть роботу, як повідомив начальник управління транспортних мереж та комунікацій Олег Вітрук, з 12 лютого 2024 року. До цієї дати завершується термін дії договорів із попередніми операторами паркування.

Теги: Тернопіль, актуально, паркування

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