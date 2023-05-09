“Плачуть ангели”: біля Бахмута загинув 21-річний захисник з Тернопільщини

З рідними Михайла Теслюка із села Глибочок Борщівської громади на Тернопільщині, мабуть, разом плачуть ангели – 21 рік. Тільки мріяти, жити, любити, робити кар’єру. Усе це рашисти забрали в Михайла Теслюка, Михайлика.

Він загинув 6 травня біля Бахмута, де вже стільки українських воїнів полягло. Хлопчина служив оператором однієї з військових бригад, пише видання Наш день.

«З глибоким сумом повідомляємо, що кровопролитна війна з російськими окупантами забрала ще одне життя захисника-патріота, жителя села Глибочок Чортківського району. Відданий військовій присязі на вірність українському народу, мужньо виконавши військовий обов’язок в бою за Україну, її свободу і незалежність біля н.п. Іванівське Бахмутського району Донецької області 6 травня 2023 року загинув оператор однієї з бригад, солдат Теслюк Михайло Іванович. Схиляємо голови перед світлою пам’яттю Героя, який віддав життя, захищаючи Батьківщину. Щирі співчуття рідним та близьким, розділяємо біль їх непоправної втрати», – повідомили у у Другому відділі Чортківського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки.

«Знову серцеобливається кров’ю… Знову Борщівщина плаче. Знову Господь забрав до Небесного Легіону найкращого… З великим сумом повідомляємо, що захищаючи нашу Батьківщину, на війні загинув житель села Глибочок, бойовий солдат Михайло Теслюк 21.11.2001 року народження. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та побратимам воїна – Героя Михайла. Знову Україна втрачає цвіт нації. Не забудемо. Не пробачимо. Вічна пам’ять Герою», – щирі співчуття з приводу загибелі Михайла висловили і в Борщівській міській раді.

Хлопець встиг закінчити Борщівський агротехнічний фаховий коледж. Він був випускником відділення «Агрономія».

Вічна пам’ять тобі, Михайлику! Нехай десь там, в інших світах, буде легко і світло твоїй юній душі!