Півтори сотні школярів заробили перші 100 тис. грн завдяки проєкту «Розумний город. Мікрозелень» від «Контінентал»

Компанія «Контінентал Фармерз Груп» підбиває проміжні підсумки соціально-освітнього проєкту для школярів «Розумний город. Мікрозелень». На початку року він стартував із трьох шкіл, а зараз участь у проєкті бере понад 150 учнів із 15 освітніх закладів у різних містах України. Дев’ять шкіл уже пройшли навчання і заробляють свої перші гроші: за чотири місяці проєкту їм вдалося заробити загалом 100 тис. грн, реалізовуючи власноруч вирощену мікрозелень. Згідно з умовами проєкту, 10% від цієї суми школярі задонатили на потреби захисників і продовжують відкладати гроші, щоби придбати дрон для ЗСУ.

Також серед помітних здобутків проєкту за чотири місяці — залучення нових партнерів. Так, поряд із Посольством Королівства Нідерландів в Україні, яке підтримує «Розумний город. Мікрозелень» із самого початку, цьогоріч проєкт заручився підтримкою ще кількох українських компаній, завдяки яким вдалося закупити необхідне обладнання для вирощування мікрозелені в нових школах-учасницях та розширити географію ініціативи.

Станом на сьогодні бізнес-конструктор «Розумний город. Мікрозелень» охопив школи з таких міст: Київ, Львів, Тернопіль, Ужгород, Хмельницький, Вінниця, Умань, Кривий Ріг, Калуш і Тячів. Школи, які бажають долучитися до проєкту, можуть дізнатися про умови та спосіб реєстрації зісканувавши QR-код.

Попри те, що навчальний рік у школах добіг кінця, «Розумний город. Мікрозелень» не стає на павзу: юні підприємці не хочуть залишати своїх клієнтів без корисної зеленої продукції, тому вирощуватимуть і продаватимуть мікрозелень навіть під час канікул. Окрім того, влітку «Контінентал» започатковує для учасників проєкту серію освітніх онлайн-лекцій у школі фінансової успішності за такими напрямами: бізнес-менеджмент, маркетинг, агрономія, фінансовий облік, гідропоніка та ін.

Нагадаємо, «Розумний город. Мікрозелень» — проєкт для школярів у рамках політики КСВ Компанії «Контінентал», реалізовуваний за моделлю бізнес-конструктора. Його мета — ознайомити дітей і юнацтво з основами агрономії та дрібного підприємництва, навчити їх вести соціально відповідальний бізнес, а також долучити до волонтерської діяльності.

Ірина СТАХУРСЬКА