Пів тисячі доз наркотиків надіслали поштою до Тернополя (ФОТО)

Історія з вчорашнім затриманням організованої злочинної групи на Тернопільщині, що займалася розповсюдженням важких психотропних та наркотичних речовин, має продовження.

Нагадаємо, що зловмисники організували цілу мережу із розповсюдження наркотичних засобів в особливо великих розмірах. Діяли на території Тернопільської, Хмельницької, Вінницької та Дніпропетровської областей.

Зі слів начальника управління боротьби з наркозлочинністю ГУНП в Тернопільській області Михайла Димиди, співробітники підрозділу отримали інформацію, що на територію області «заходить» значна кількість особливо важких синтетичних препаратів. Розпочалася оперативна робота.

“У ході реалізації оперативної інформації під час безпосереднього вчинення злочину, а саме – закладання близько 200 доз з психотропними речовинами в одному з сіл Тернопільського району за силової підтримки співробітників підрозділу «КОРД» було затримано двох осіб, – розповідає Михайло Димида.- Як з’ясувалося, у «сітку» потрапила «велика риба» – організатор та співорганізатор злочинного угруповання. Перший – житель Дніпра, другий родом з Тернопільщини – мешканець Збаража”.

У ході слідчо-оперативних заходів, було отримано інформацію, що злочинна група мала міжрегіональні та міжнародні зв’язки. Всі її учасники виконували чітко розподілені ролі. На організатора «працювали» так звані «складмени», чиїм завданням було отримувати та зберігати у себе партії наркотовару, фасувальники та закладчики. До слова, серед останніх був школяр з Тернополя, тому не виключено, що дурман міг розповсюджуватися і серед неповнолітніх. Конспірація протиправної діяльності було на високому рівні, адже всі зловмисники злочинної групи – раніше судимі за наркозлочини.

«Рекламу» своєї діяльності зловмисники здійснювали через телеграм-канал. За попередніми даними, в день могли реалізовувати по 200-300 закладок. Загальний щоденний оборот від продажу наркотичних та психотропних речовин складав понад 100 тисяч гривень.

Організатор та співорганізатор перебувають в ізоляторі тимчасового утримання, а наркотики від них продовжують надходити. Сьогодні у поштовому відділені поліцейські зустріли передачу, в якій було пів тисячі наркотичних доз. Їх зловмисники відправили замовникам ще до свого затримання.