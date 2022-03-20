«Чом тобі, вороже, не спиться?» — такою піснею підкорила соціальні мережі випускниця відділу «Оркестрові струнні інструменти» Віталія Грицак (клас викладачки Ірини Воробель). Нині дівчина навчається у Національній музичній академії імені П.І.Чайковського в Києві.

Пісню, а також слова та акорди Віта виставила у свєму telegram-каналі: https://t.me/vitaliiaaaaa та на сторінці у фейсбук https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=1017883185464987&id=100017299458205

«Я не писала в такому стилі пісень вже 2 роки! Завжди була відмазка «нема про що». Так от, дуже жаль, що зараз є про що. Моя пісня – наполовину із мемів війни (як би це не звучало). Але я багато додала від себе. Головна думка – нам важко, але нас взагалі не зламати. А що, хіба не так?)», — написала Віта.

Як згадують викладачі, дівчина є надзвичайно талановитою — і як музикант-виконавець, і як поетеса. Вона неодноразово брала участь та ставала лауреатом всеукраїнських та міжнародних конкурсів виконавців на струнних інструментах, організовувала вечори поезії сучасних молодих поетів у Києві, отримувала стипендію від Президента України.