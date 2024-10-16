Після втрати сина вирішив допомагати іншим дітям: історія благодійника з Тернопільщини

Мова про відому у нашому краї людину, благодійника Сергія Бачинського. Він каже, що зараз допомагає мамі з Кременеччини, що має четверо дітей, двоє з яких онкохворі….

Пан Сергій з численними меценатами допомагає хворим дітям, співпрацюючи з Тернопільською обласною клінічною дитячою лікарнею. За 12 років діяльності йому з однодумцями, благодійниками та медиками вдалося допомогти врятувати життя 57 діткам нашого краю, спрямувати спонсорські пожертви на оснащення кардіологічного та онкологічного відділень.

Благодійна програма «Зірка мецената»

На Тернопіллі уже кілька років діє благодійна програма «Зірка мецената». І цьогоріч, попри складнощі війни, чергову благодійну ініціативу втілюють у життя у межах проекту «Людина року – меценат року». Автор ідеї Сергій Бачинський об’єднав місцевих благодійників та небайдужих вихідців з нашого краю, людей доброї волі, які навіть у час війни допомагають дітям з важкими недугами. А під час круглого столу, що відбувся нещодавно, було подано звіт щодо зібраних коштів та їх спрямування на добрі справи.

Важливо, що Сергій Бачинський в оригінальний спосіб вирішив питання меценатства. Він разом з медиками обласної дитячої лікарні та на основі медичних висновків та складних матеріально-побутових умов родин визначається з декількома хворими дітьми і безпосередньо їм організовує допомогу від добрих людей нашого краю і не тільки.

Головною метою “Зірки мецената” є допомога важкохворим дітям, насамперед з онкологічними недугами та маленьким пацієнтам з вадами серця. Від початку задуму цього благодійного проекту допомога є адресною – конкретній дитині для лікування чи реабілітації.

Поштовхом до благодійної діяльності стала особиста трагедія у сім’ї автора ідеї та координатора проекту Сергія Бачинського. Коли у 2011 році в нього народився важкохворий син і почалися довгі роки боротьби за життя і здоров’я хлопчика, з’явилося розуміння, як важливо вчасно допомогти, простягнути руку тим, хто сподівається на диво. Адже на лікування важкохворих дітей потрібні великі кошти.

На жаль, сина Сергія, Адамчика, що пережив кілька операцій на серці, місяцями перебував у лікарні, не стало. Та попри власний біль Сергій Бачинський вирішив продовжити проект, бо, вважає, що ніхто інший, як той, що пережив таке горе, не здатний зрозуміти біль інших родин, що стикаються з такою бідою.

Як не вірити у бумеранг?

Сергій Бачинський вірить, що добро завжди повертається до людини сторицею. Я попросила його розповісти про якісь дива, що ставалися у межах проекту. Каже, що кожне виздоровлення дитини, то вже диво. На жаль, двоє діток так і не вдалося врятувати. То страшне горе для батьків.

А якось пан Сергій звернувся за виділенням коштів до одного з керівників у Лановецькому районі. Той спочатку відмовив у допомозі, мовляв, зараз багато хто просить. Але за кілька хвилин змінив свою думку, згадавши що саме Сергій Бачинський користується повагою його односельчан, бо допоміг одній з родин, де хворіла дитина. Після цього відразу покликав бухгалтера, аби допомогти.

Ще був випадок, коли керівник одного з підприємств Тернополя навіть у грубій формі відмовив у благодійності, а через рік звернувся сам до Сергія за допомогою, коли серйозно захворіла його внучка…

Закликає інших робити добро

Сергій Бачинський разом з командою і далі продовжує свій благодійний проект. Він невтомно шукає благодійників, які готові посприяти коштами, поділитися теплом і милосердям, аби допомогти повернути здоров’я, зберегти життя малюкам.

Власне, благодійний проект «Людина року – Меценат року» на Тернопільщині та за її межами, діє вже понад 12 років. У її рамках вдячність благодійникам за придбання медикаментів, вітамінів, засобів гігієни, постільної білизни, їжі, а також оплата дорого вартісних операцій.

Сергій Бачинський у рамках свого проекту організовує форум «Благодар», урочистий захід з нагородження та відзначення кращих меценатів року, круглий стіл, де збираються журналісти, громадськість, лікарі, благодійники, а головне батьки хворих дітей, адже допомога є конкретною.

Він розповів, що серед тих, хто долучається до порятунку важкохворих малят у програмі «Віримо. Надіємось. Любимо… (Діти)»: ПАП «Фортуна» (керівник Ольга Фрич), «Нічлава» (Володимир Заліщук), «Нива» (Михайло Кошеля), ТОВ «Ласковецький бровар» (Іван Грошко), «Вікторія» (Степан Маціборко), «Плотицька Агропромтехніка» (Ірина Мамонтова), «Слава» (Василь Кривко), фермер Анатолій Бучинський, ФС Госа (Ярослав Яворський), підприємець Мирослав Береза та інші.

Сергій Бачинський каже, що незважаючи на війну, і те, що часто стикається з ситуацією, коли люди йому тепер часто відмовляють, бо допомагають у першу чергу бійцям ЗСУ, все таки окремі меценати розуміють, що таке мати хвору дитину, особливо з смертельним діагнозом. Тому Сергій і його однодумці дуже трепетно ставляться до кожної родини, що стикнулася з бідою, і морально, і матеріально підтримуючи її.

У рамках цієї програми вони збирають меценатські кошти, які розподіляють між родинами, де є важкохворі діти. А також частково передають на потреби Тернопільської обласної дитячої клінічної лікарні. Адже медики цього закладу рятують життя та повертають здоров’я і місцевим малятам, і маленьким пацієнтам з числа внутрішньо переміщених осіб.

Від щирого серця дякую усім, хто в такий непростий час простягає руку допомоги іншим. –каже Сергій Бачинський .- Учасниками нашої програми за час її діядльності є понад 200 підприємств карю. Це особливо зворушливо, адже йдеться про хворих діток, на лікування чи реабілітацію яких потрібні чималі кошти, а батькам часто не під силу їх зібрати.