Після ворожої атаки “Тернопільобленерго” змінило графіки вимкнень електроенергії в області

13 грудня на Тернопільщині змінили графіки застосування погодинних вимкнень електроенергії.

Оновлений графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.

Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:

➡️06:00-10:00 3 черга

➡️07:40-11:00 2 черга

➡️08:00-12:00 1 черга

➡️10:00-14:00 5 черга

➡️11:00-15:00 6 черга

➡️12:00-16:00 4 черга

➡️14:00-17:00 3 черга

➡️15:00-18:00 2 черга

➡️16:00-19:00 1 черга

➡️17:00-20:00 5 черга

➡️18:00-21:00 6 черга

➡️19:00-22:00 4 черга

➡️20:00-23:00 3 черга

➡️21:00-24:00 2 черга

➡️22:00-24:00 1 черга

➡️23:00-24:00 5 черга

Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.