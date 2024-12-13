Після ворожої атаки “Тернопільобленерго” змінило графіки вимкнень електроенергії в області

13 грудня на Тернопільщині змінили графіки застосування погодинних вимкнень електроенергії.
Оновлений графік застосування погодинних вимкнень в області оприлюднили у АТ “Тернопільобленерго”.
Відповідно до попередніх розпоряджень НЕК “Укренерго” вимкнення електроенергії у черг (груп) споживачів в Тернопільській області плануються в наступні години:
➡️06:00-10:00 3 черга
➡️07:40-11:00 2 черга
➡️08:00-12:00 1 черга
➡️10:00-14:00 5 черга
➡️11:00-15:00 6 черга
➡️12:00-16:00 4 черга
➡️14:00-17:00 3 черга
➡️15:00-18:00 2 черга
➡️16:00-19:00 1 черга
➡️17:00-20:00 5 черга
➡️18:00-21:00 6 черга
➡️19:00-22:00 4 черга
➡️20:00-23:00 3 черга
➡️21:00-24:00 2 черга
➡️22:00-24:00 1 черга
➡️23:00-24:00 5 черга
Перевірити до якої черги (групи) відноситься ваша адреса можна на офіційному сайті АТ “ТЕРНОПІЛЬОБЛЕНЕРГО”.