Після важкого поранення помер сержант з Тернопільщини Андрій Скочило

Тернопільщина знову в скорботі. Після тривалого лікування, спричиненого вкрай тяжким пораненням, помер молодший сержант, мешканець села Курники Андрій Скочило.

Про важку втрату повідомили у Байковецькій об’єднаній громаді.

“Слова безсилі описати страшне горе, яке прийшло в його родину. У болючій скорботі батьки. Втратили чоловіка і батька на війні дружина Мар’яна, сини Юрій і Максим. Україна втратила ще одного вірного захисника, справжнього патріота… – ідеться у зверненні громади. – Пом’янімо Героя, котрий назавжди поповнив ряди Небесного війська, молитвою. Бережімо пам’ять про нього у свої серцях, бо він віддав своє життя за нас!”.

Чин похорону відбудеться у рідному селі Героя сьогодні, 15 листопада, 0 12 годині.