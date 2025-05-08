Після «усунення» Михайла Головка жодна парафія московської церкви на Тернопільщині не перейшла до ПЦУ

Світлина з однієї з акцій протесту в Києві.

20 травня мине дев’ять місяців, передбачені законом про заборону діяльності в Україні релігійних організацій, що мають керівний центр у державі-агресорці.

Під це визначення потрапила УПЦ мп. Релігійні громади московської церкви могли добровільно розірвати зв’язок з росією.

Щоби ще встигнути, парафіям, монастирям та іншим релігійним організаціям залишається менше двох тижнів. Але вже можна стверджувати, що можливістю, яку надав законодавець, добровільно у Тернопільській області після ухвалення закону про заборону московської церкви жодна релігійна громада не перейшла до Української православної церкви. Такі дані надала Тернопільська обласна військова адміністрація.

Як повідомляє «Главком», із 85 організацій УПЦ мп після серпня 2024 р. жодна не змінила свою юрисдикцію. Заступник голови Тернопільської ОВА Тарас Пастух на запит оглядача інформагенства зазначив, що:

«Станом на 20 серпня 2024 року, в області діяла 91 релігійна організація Української православної церкви (далі – УПЦ). У тому числі: 85 релігійних громад, 1 єпархіальне управління, 4 монастирі та 1 духовна семінарія. З 20 серпня 2024 року по 14 квітня 2025 року жодна з них свою канонічну та організаційну підлеглість не змінювала шляхом виходу з-під юрисдикції УПЦ та переходу до іншого релігійного об’єднання. Принагідно повідомляємо, що з 2014 по 2025 рік в області 48 релігійних громад УПЦ змінили свою канонічну та організаційну підлеглість шляхом переходу до Православної Церкви України».

Нагадаємо, що саме з ініціативи тодішнього голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка та фракції ВО «Свобода» 26 серпня 2022 р. на сесії облради депутати визнали православну церкву московського патріархату ворожою і звернулися до парламентарів про ухвалення закону щодо заборони її діяльності в Україні. Що далі відбулося, всі знають. Після силового усунення Михайла Головка із займаної посади жоден із посадовців Тернополя і області не піднімав питання про заборону мп та, в тому числі, повернення комплексу Почаївської Лаври в лоно Української церкви.

У 2023 році розпорядженням голови Тернопільської облради було створено робочу групу щодо вивчення правомірності використання комплексу споруд святині Почаївської Свято-Успенської лаври.

«Тернопільська обласна рада проголосувала, що вважає Українську православну церкву Московського патріархату, практично Російську церкву, ворожою Україні. І всі, хто публічно чи не публічно співпрацює і підтримує її в будь-який спосіб, мають нести відповідальність, тобто мають бути усунуті з посад та притягнуті до відповідальності», – заявив тоді Михайло Головко.

До речі, на Житомирщині за останні два роки до Української православної церкви перейшли 22 релігійні громади УПЦ мп, Хмельниччині із серпня 2024 р. – 20, Львівщині – 3, а на Івано-Франківщині вже немає жодної релігійної громади московської церкви.